Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malick Fofana, Lucas Perri et Adryelson font tous partie du groupe emmené par Pierre Sage au Havre ce dimanche. L'OL pourra aussi compter sur la présence de Sinaly Diomandé puisque Dejan Lovren est suspendu à cause de son carton rouge récolté contre Nantes. Le Croate est le principal absent, en plus des joueurs appelés à disputer la CAN.