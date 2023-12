OL ‍: Pierre Sage distribue des gifles avant Monaco

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Confirmé dans ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais au moins jusqu'à la fin de l'année 2023, Pierre Sage n'est pas du genre à mollir pour se faire accepter du vestiaire. Avant le match à Monaco, il l'a prouvé.

L’entraîneur intérimaire de l’OL le sait, sa situation est uniquement liée aux résultats de son équipe. Après la défaite cataclysmique à Marseille, tout le monde souhaitait qu’il laisse rapidement sa place, et la tête d’Alexandre Lacazette était demandée. Mais le succès face au TFC avec un triplé de l’attaquant lyonnais a renversé la donne et nombreux sont ceux qui souhaitent que John Textor confirme Pierre Sage jusqu’à la fin de la saison plutôt que de recruter Jorge Sampaoli ou Bruno Genesio. Pour l’ancien adjoint d’Habib Beye, tout cela n’est pas vraiment un sujet d’inquiétude, car Pierre Sage n’a qu’un but, c’est de ramener son équipe hors de la zone rouge et le plus vite possible. Pour cela, il faut gagner des matchs et ne pas contenter d’une bonne prestation par-ci ou par là. Avant le match à Monaco, programmé vendredi soir à Louis II pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a donc adressé un message relativement à la totalité des joueurs lyonnais.

L'OL doit rester soudé pour se sauver

Pierre Sage le sait mieux que quiconque, il a besoin d’un groupe entièrement tourné vers l’opération maintien, et pas uniquement les onze titulaires au coup d’envoi. Alors, à 48 heures du voyage en Principauté, l’entraîneur de l’OL a maintenu tout le monde sous pression et prévenu qu’il n’allait rien laisser passer à ses joueurs, quel que soit leur statut. « On ne peut pas se satisfaire d’une seule performance et de notre niveau actuel. Car il faut que tout le monde affiche la volonté d’aller de l’avant. Et c’est valable pour celui qui joue, celui qui est remplaçant ou celui qui reste à la maison. Il faut dans tous les cas avoir envie de jouer plus, et jouer mieux, a très clairement prévenu Pierre Sage, afin que tout le monde se sente concerné dans le vestiaire, confirmant implicitement que cela n’était visiblement pas le cas jusqu’à récemment.

Et le coach de Lyon de donner des exemples de ce qu’il voulait. Alex (Lacazette) a envoyé un signe très fort au groupe contre Toulouse. Il était là au bon moment, et même dans sa gestuelle et sa manière de s’ajuster pour marquer. Et Anthony Lopes, sur son arrêt lors du pénalty a donné une force extraordinaire à l’équipe, au stade, au public, qui s’est rallié à la cause de l’équipe. » Des propos qui confirment ce que tout le monde voit depuis le début de la saison, à savoir que le groupe lyonnais n'est, ou du moins n'était pas, sur la même longueur d'onde. A priori, avec le message sans équivoque de Pierre Sage cela devrait aller mieux.