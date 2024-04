OL ‍: Pierre Sage bientôt diplômé, Reims est écœuré ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré le refus de la DTN de l'inscrire dans la future promotion du BEPF, Pierre Sage va pouvoir postuler au diplôme d'entraîneur via une validation des acquis de l'expérience. Cette clémence envers l'entraîneur de l'OL agace Jean-Pierre Caillot.

Régulièrement remis en cause depuis plusieurs années, le diplôme d'entraîneur professionnel en France (le BEPF) est obligatoire pour pouvoir exercer librement. Il n'est pas nécessaire pour faire ses preuves comme le montrent certains entraîneurs de Ligue 1. C'est le cas de Pierre Sage, auteur d'un début canon à l'OL. Avec 65% de victoires, il est devenu mardi l'entraîneur lyonnais le plus victorieux devant Gérard Houllier. Avec 9 succès en Ligue 1, il a redressé un OL lanterne rouge à son arrivée et complètement aux abois. Il a aussi amené la formation rhodanienne en finale de la coupe de France. Néanmoins, cela n'a pas suffi pour que la DTN lui accorde le droit de passer le BEPF via la voie classique. Il devra se contenter d'une VAE (Validation des acquis de l'expérience).

Will Still, pas aussi favorisé que Pierre Sage

Un moindre mal qui lui permettra d'obtenir le précieux sésame dans les prochains mois. Une aubaine pour l'OL, un coup de poignard pour le Stade de Reims. Le club champenois possède un autre entraîneur très coté mais sans diplôme avec Will Still. Cependant, le Belge n'a pas été autorisé à passer le diplôme via la fameuse VAE. Une différence de traitement qui « choque » le président rémois Jean-Pierre Caillot comme le souligne L'Equipe.

OL : Pierre Sage non diplômé, la FFF évite la polémique https://t.co/AjkRHrgP4t — Foot01.com (@Foot01_com) April 4, 2024

« Le Stade de Reims n'avait bénéficié d'aucune clémence des instances. Y aurait-il deux poids, deux mesures ? », a t-il lâché dans des propos rapportés par L'Equipe. Entraîneur de Reims depuis plus d'un an désormais, Will Still continue de faire payer 25 000 euros d'amende par match à son club. Une situation étrange et embêtante pour le Stade de Reims mais qui devrait s'arranger puisque Still est actuellement formé au diplôme Licence Pro UEFA. Ce dernier a la même valeur que le BEPF en Ligue 1.