OL : Pierre Ménès trouve la punchline qui résume bien Lyon !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Nombreux étaient ceux qui craignaient un gros problème pour l'Olympique Lyonnais mercredi soir à Leipzig, la formation allemande semblant la mieux armée du groupe en Ligue des champions. Mais contre toute attente, l'équipe de Sylvinho, qui restait sur une série de 7 matches sans victoire, s'est imposée à la Red Bull Arena, et revient dans la course aux huitième de finale grâce à ce succès. Pour Pierre Ménès, cette performance de l'OL démontre que comme souvent, Lyon est capable du pire et du meilleur, ce qui peut évidemment agacer. Le consultant de Canal+ évoque notamment le cas du duo Aouar-Memphis, souvent métronome des performances lyonnaises et qui a été au top contre Leipzig.

« C’est peu dire qu’on attendait l’OL au tournant de ce match de Ligue des Champions à Leipzig. Après la très mauvaise série des Rhodaniens, incapables de gagner depuis six matchs toutes compétitions confondues, c’était un test important que ce déplacement chez le troisième du dernier championnat d’Allemagne. Depuis quelques saisons, Lyon c’est Docteur Jekyll et Mister Hyde. Hier soir, c’était le bon Lyon : une équipe compacte, déterminée, à l’aise techniquement, calme et solide (...) Quand Lyon va mal, on dit qu’Aouar est décevant et que Depay est absent. Eh bien ces deux joueurs ont répondu plus que présent. Et puis, les choix de Sylvinho ont été validés. Cela pouvait sembler être une drôle d’idée d’aligner Terrier en pointe à la place de Dembélé, mais cela a marché puisque l’ancien Strasbourgeois a beaucoup travaillé et a marqué. Ce résultat replace parfaitement l’OL dans son groupe et cela va peut-être avoir des effets bénéfiques sur la suite de sa saison. En tout cas, on en a encore eu la confirmation : quand Lyon veut, Lyon peut », résume Pierre Ménès avec son habituel sens de la formule. Reste à savoir quel visage présentera la formation de Sylvinho dimanche à Geoffroy-Guichard contre l'ASSE.