OL : Pierre Ménès : « Si Mariano fait ça à Madrid, Cristiano Ronaldo l’égorge »

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur du deuxième but de l'Olympique Lyonnais au début de la seconde période, Mariano a tué le suspense lors de l'affrontement OL-OM de ce dimanche soir. L'attaquant espagnol a cependant encore une fois joué sa carte personnelle, et il n'a pas non plus caché son mécontentement en laissant sa place à Jordan Ferri à la 78e minute.

Pour Pierre Ménès, Mariano Diaz ne pourrait pas se permettre ce genre d'attitude ailleurs, et notamment dans son ancien club. « Si Mariano fait ça au Real Madrid, Cristiano Ronaldo l’égorge », a ironisé le consultant de Canal+ lors du CFC. Pas certain que cela empêche Mariano Diaz de dormir...