Dans : OL, Ligue 1.

Pierre Ménès a regardé le match entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais et pour le consultant de Canal+, cette défaite de l'OL ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres revers connus la saison passée par l'équipe de Bruno Genesio. Pour Pierre Ménès, l'OL a l'art de lâcher des points face à des équipes censées être plus faibles...du moins logiquement.

« La journée a commencé avec la victoire surprise de Reims contre Lyon. Quand je dis "surprise", c'est évidemment sur le papier parce que sur le terrain, le promu a mérité ce succès. La domination a été lyonnaise mais avec un jeu collectif très pauvre, une apathie défensive énorme et très peu d'occasions. De nombreuses individualités étaient très en dessous du niveau habituel, à l'image de Depay et Aouar, très mauvais ce vendredi soir. Les Rémois ont marqué sur une très jolie action de Konan conclue par Chavarria. Mais quand on est un promu et qu'on veut avoir une chance de battre une équipe comme Lyon, il faut forcément se préparer à défendre. Cette application défensive n'a d'ailleurs pas empêché les locaux de se créer quelques opportunités en contre. Lyon renoue donc avec ses mauvaises habitudes de perdre des points contre les petites équipes, ce qui était déjà le cas l'an passé. La tendance a déjà l'air de se renouveler », constate, sur son blog, Pierre Ménès.