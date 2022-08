OL : Peter Bosz se met Aulas et les supporters dans la poche

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Peter Bosz sait où il a mis les pieds à l’OL, un club dans lequel il est très important de faire de la place aux jeunes de l’académie.

Malgré des résultats mitigés la saison dernière, on ne peut pas enlever à Peter Bosz certains mérites. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a par exemple lancé dans le grand bain certains jeunes formés au club, à l’instar de Malo Gusto ou encore Castello Lukeba. Grand bien lui en a pris car les deux défenseurs de l’OL ont été parmi les grandes satisfactions de la saison et s’imposent maintenant comme des titulaires incontournables à Lyon. Présent en conférence de presse avant le match de la troisième journée de Ligue 1 entre les Gones et Troyes, Peter Bosz a justement évoqué l’importance de faire éclore les joueurs formés à Lyon. Et la réponse du technicien néerlandais va forcément plaire aux supporters ainsi qu’au président Jean-Michel Aulas.

Bosz sur l'importance des jeunes formés à l'OL

« L’Academy est très importante pour le club. Quand j’ai signé ici, le président me l’a tout de suite dit. Il y a des jeunes joueurs qui en sortent chaque saison et qui deviennent des grands joueurs. Je suis très heureux car des joueurs ont percé depuis mon arrivée comme Lukeba, Gusto. Il y a aussi El Arouch, Barcola que j’aime beaucoup. J’aime travailler avec ces jeunes pour les aider et leur montrer la bonne direction. Ils sont fiers de leur club. Je pense que les joueurs formés au club comprennent encore mieux la santé des supporters, comment ils vivent leur passion » a lancé Peter Bosz, dont les mots vont forcément toucher les supporters lyonnais et Jean-Michel Aulas, lesquels accordent une importance primordiale à l’éclosion des jeunes joueurs formés au club. C’est d’ailleurs car il est réputé comme un entraîneur faisant progresser les jeunes joueurs que Peter Bosz avait été nommé à l’OL il y a de cela un an.