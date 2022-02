OL : Peter Bosz fait n'importe quoi, ça dénonce !

Dans : OL.

Après son succès face à Marseille mardi, l'OL a été battu à plate couture samedi soir 2-0 à Monaco. Dans le viseur des supporters et des journalistes, Peter Bosz est de plus en plus contesté pour sa tactique.

On ne change pas une équipe qui gagne, un célèbre adage que Peter Bosz a tenu à appliquer sur la pelouse de Monaco samedi soir. Pour le deuxième gros match de l'OL en quelques jours seulement, le technicien néerlandais a repris son système en 3-5-2 avec lequel ses troupes ont battu l'OM. Si Cherki et Shaqiri sont cette fois-ci absents au profit de Dembélé et Paqueta, l'essence même de sa stratégie est restée. Emerson a de nouveau joué ailier gauche, Dubois a évolué en défense centrale aux côtés de Lukeba et Boateng. Cette fois-ci, le résultat n'a pas été satisfaisant avec une défaite à la clé. La tactique appliquée en première période, durant laquelle l'OL a encaissé ses deux buts, est pointée du doigt.

Peter Bosz enchaîne et reproduit ses bêtises

Ainsi de nombreux supporters s'interrogent sur le bien fondé des choix tactiques de Peter Bosz. En effet, même lors du succès face à Marseille, le contenu avait été inquiétant pendant une bonne partie de la rencontre. Hier, l'OL a semblé aller mieux après le repositionnement à quatre derrière en seconde période. Clairement, la responsabilité de l'entraîneur est manifeste pour les fans de l'OL, notamment l'un d'eux Luigi qui s'est exprimé dans l'After foot sur RMC.

🗣💬 : "Ce soir non seulement tu n'es pas bon, mais en plus ton coach ne se met pas dans les meilleures conditions, il fait un choix tactique que personne ne comprend."



🔴🔵 @kevindiaz11 ne comprend pas le coup tactique tenté par Bosz ce soir. #RMClive pic.twitter.com/tCvbGWk1Rb — After Foot RMC (@AfterRMC) February 5, 2022

Son désarroi sur la tactique de Peter Bosz porte même depuis le match de Rennes lors duquel l'OL avait été terrassé 4-1 en Bretagne. Des interrogations partagées par Kevin Diaz et l'ancien champion du monde 1998 Lionel Charbonnier présents en plateau. « Depuis le match de Rennes, il s’est passé plein de choses. Je ne comprends pourquoi il repart dans une défense à trois. Dubois est pas à son poste, Lukeba et Boateng non plus, Malo Gusto pourquoi pas mais Emerson et Paqueta sont pas dans les meilleures prédispositions. Il faut qu’il nous explique pourquoi il garde son 3-5-2 qui ne marchait pas contre Marseille, je suis dubitatif », explique Kevin Diaz.

« Quand tu fais deux fois la même connerie, là c’est pas possible ! Si tu veux changer tactiquement quelque chose, il faut mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. L’essence même d’un entraîneur c’est de les mettre dans les meilleures dispositions et là ce n’est plus le cas. Quand il a changé de compo à la mi-temps, ça a été meilleur », ajoute lui Lionel Charbonnier. Toutefois, même s'ils chargent Peter Bosz, ils n'oublient pas tous les trois que les joueurs sur le terrain, comme notamment Thiago Mendes, ont été déficients et portent une part de responsabilité.