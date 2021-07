OL : Peter Bosz face à un chantier colossal

Dans : OL.

Jeudi soir, l’OL a affiché un visage séduisant en match amical contre Villarreal (2-2), mais la défense a tendance à inquiéter.

Dans son immuable 4-3-3 depuis la nomination de Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais a livré une prestation très honnête contre Villarreal, jeudi soir en match amical. L’attaque composée de Dembélé, Toko-Ekambi et Cherki marche plutôt bien, Aouar retrouve de bonnes sensations tandis que Jean Lucas et Caqueret s’affirment au milieu de terrain. En revanche, la défense inquiète. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait un petit focus sur l’arrière-garde de l’OL. A deux semaines et demie de la première journée de Ligue 1 face à Brest, le journaliste Hervé Penot se demande quelle sera l’arrière-garde alignée par Peter Bosz pour régler les problèmes défensifs lyonnais.

« Jason Denayer, qui revient vendredi, retrouvera sa place. Mais quid de son partenaire axial ? Marcelo a vu Da Silva lui passer devant ces derniers jours lors des entraînements mais est-ce seulement passager ? » s’interroge celui qui intervient régulièrement sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Sur les côtés de la défense, il y a également des doutes. C’est notamment le cas dans le couloir gauche avec une vraie bataille entre Maxwel Cornet et la recrue brésilienne Henrique Silva. « À gauche, Maxwel Cornet, légèrement blessé, a de l'avance sur Henrique, titulaire jeudi, mais l'Ivoirien n'est pas certain de rester. À droite, le débat est vite réglé. Malo Gusto, promesse du club, va voir Dubois reprendre son strapontin. Gusto, très bon contre Wolfsburg, a été en grande difficulté face à l'impressionnant Nikola Iosifov ». Le chantier de la défense s’annonce donc laborieux pour Peter Bosz, qui peut également compter sur Sinaly Diomandé et Castello Lukeba, intéressant face à Wolfsburg il y a quelques jours. La quantité y est, à Peter Bosz de trouver les bonnes associations pour avoir de la qualité retrouver une solidité digne de l’OL.