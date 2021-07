OL : Castello Lukeba, Peter Bosz a tapé dans le mille

Dans : OL.

Samedi soir, l’OL a brillé contre Wolfsburg en s’imposant 4-1 et certains jeunes joueurs formés au club se sont distingués.

C’est notamment le cas de Malo Gusto, latéral droit très tonique, certainement amené à concurrencer Léo Dubois cette saison. Défenseur central gaucher, Castello Lukeba a également brillé face aux Allemands. Associé à Marcelo, il a fait preuve d’un calme et d’une assurance à toute épreuve. Du haut de ses 18 ans, Castello Lukeba a tapé dans l’œil de Peter Bosz et cela ne surprend pas Amaury Barlet, qui a coché le défenseur en moins de 12, en moins de 13 et en moins de 16 ans à Lyon.

« C’est un travailleur, un passionné, né en décembre, donc qui a toujours été plus jeune que les autres. Il a fait preuve de patience dans son parcours sans être surclassé avant ses 16 ans. Il a tracé sa route, lentement mais surement. Dès l’école de football, il a connu le cursus foot et futsal mis en place à l’Académie. Il a développé toutes ces années cette vitesse dans la prise d’informations et dans les prises de décision. Il était obnubilé par sa volonté de casser des lignes, balle au pied ou avec la passe » explique son ancien entraîneur à l’OL dans les colonnes de L’Equipe.

Le quotidien national est également allé interrogé Jérémie Stutter, représentant de la société Score Agencies, qui gère les intérêts de Castello Lukeba. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est surpris de voir Peter Bosz compter sur lui pour l’équipe professionnelle. Et bien évidemment ravi. « Quand on a un entraîneur qui ne regarde pas la carte d’identité, mais aussi ce qu’il se passe sur le terrain… Il a une carte à jouer, même s’il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives » a lancé l’agent du défenseur lyonnais, amené à faire jouer la concurrence face à Denayer, Diomandé et Marcelo à l’OL.