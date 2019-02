OL : Lyon part en vrille, Dugarry conseille à Genesio de fuir !

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a livré une prestation indigente contre l’AS Monaco en clôture de la 26e journée. Une rencontre à oublier pour les Gones, et qui ont relancé les critiques à l’égard de Bruno Genesio. Mais pour Christophe Dugarry, le coach lyonnais n’est pas le premier responsable de l’irrégularité de l’OL, et de la performance totalement ratée en Principauté. Dégoûté par le comportement de joueurs tels que Memphis Depay, l’ancien attaquant des Bleus a carrément conseillé à Bruno Genesio de s’exiler à l’étranger.

« Quand j’entends que les joueurs de l’OL ont un potentiel, du talent… J’en ai marre de ces discours-là ! Mais c’est la faute à Aulas aussi. Quand Depay a fait quelques bons matchs et marque quelques buts, il nous a dit que c’était un grand joueur. C’est lui qui nous l’a vendu comme ça. J’en ai marre de ces joueurs qu’on fait passer pour des grands joueurs qu’ils ne seront jamais. Le haut niveau, ce n’est pas le talent, c’est le mental. Ces joueurs-là font semblant et c’est devenu insupportable. Je pense que Genesio s’arrache le peu de cheveux qu'il lui reste. Les joueurs font ce qu’ils veulent, quand ils veulent. Quelles sont les solutions ? C'est devenu pratiquement ingérable avec ce genre de joueurs. Le football actuel fait peur. Moi, à la place de Genesio, je me barre à l’étranger ! » a balancé le consultant de RMC Sport, qui ne mâche pas ses mots devant une situation qu’il juge exaspérante à Lyon.