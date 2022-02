OL : Peter Bosz et Vincent Duluc, Aulas règle les comptes

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Après le succès lyonnais face à Nice, Jean-Michel Aulas n’a pas trainé pour répondre au journaliste Vincent Duluc. Celui-ci avait tenu des propos assez accablants sur l’OL après la défaite à Monaco et a remis le couvert sur son papier d'après match ce samedi.

Jean-Michel Aulas aime beaucoup répondre à ses détracteurs et à ceux de l’Olympique Lyonnais sur Twitter, c’est bien connu ! Mais dans cet exercice, Vincent Duluc est l’un des meilleurs. Le journaliste chez L’Équipe compte de nombreuses brouilles à son arc avec le président lyonnais. Cette saison, Vincent Duluc a souvent envoyé des pics à l’OL mais le plus récent date de la semaine dernière après la défaite (2-0) à Monaco. « Depuis le début de saison, c’est vrai, je ne crois pas beaucoup à Peter Bosz. Trop d’écart entre le discours et le jeu. J’ai eu tort d’avoir pensé, cette semaine, qu’il pouvait s’en sortir. Il a lui-même brisé l’élan avec une composition d’équipe incompréhensible » déclarait le journaliste sur son compte Twitter officiel. Dans son papier d'après match, le journaliste en a rajouté une couche. « Assez irrégulier pour être capable d'un match aussi formidable, l'OL a remporté la victoire qui peut sauver sa saison et la tête de Bosz. La théorie du basculement est aussi fragile que l'équipe lyonnaise dans le temps, mais cette soirée fait une différence arithmétique incroyable. À force de faire le grand écart, ils doivent avoir les adducteurs qui grincent » a rédigé Vincent Duluc.

Aulas : « Comment démonter autant pour mieux glorifier ! »

⁦@OL⁩ Vincent vos propos sont toujours trop tranchés:soyez - lyrique et +crédible: comment démonter autant pour mieux glorifier!Non le match à lASM n’était pas si nul et jamais vs en déplaise nous n’aurions changé d’entraîneur( 65% de possession)! https://t.co/Q54qbfsbHG — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 13, 2022

Non, Jean-Michel Aulas n’a pas oublié Vincent Duluc. Deux heures après le coup de sifflet final, le président de l’OL était toujours éveillé et a tenu à répondre au journaliste sur Twitter, en retweetant son papier tout juste pondu. « Vincent, vos propos sont toujours trop tranchés : soyez - lyrique et + crédible. Comment démonter autant pour mieux glorifier ! Non le match à l’ASM n’était pas si nul et jamais, vous en déplaise, nous n’aurions changé d’entraîneur (65% de possession) » a déclaré Jean-Michel Aulas. Vincent Duluc n’a pu s’empêcher de répondre à Aulas dans les minutes suivantes en dénigrant, une fois de plus, le jeu proposé par l’Olympique Lyonnais. « Président, je crois que ce sont les matches de l’OL qui sont trop tranchés » a-t-il répondu. La semaine prochaine, Peter Bosz et ses hommes se déplacent à Lens, sûrement le moment venu pour le prochain règlement de compte entre les deux hommes.