OL : Perdre le derby, interdiction totale à Lyon

L'OL et l'AS Saint-Etienne clôtureront la 21e journée de Ligue 1 avec le derby du Rhône dimanche soir. Une rencontre particulièrement importante pour Maxence Caqueret.

La rencontre entre les deux éternels rivaux aura un goût un peu particulier dimanche soir. En effet, les Verts sont décimés par le Covid-19 et compteront de nombreux absents. De son côté, l'OL sera également privé d'Houssem Aouar et Maxwell Cornet. Au classement, l'écart est immense puisque 21 points séparent les Gones 3e, des Stéphanois 16e. Pourtant, peu importe le classement, le derby est toujours un match spécial. À seulement 20 ans et natif de Vénissieux, Maxence Caqueret le sait mieux que quiconque.Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le jeune milieu de terrain s'est montré très clair : la défaite est interdite.

« Pour tout Lyonnais et pour tout joueur du club, le derby est le match le plus important. C’est cette rivalité qui fait qu’on n’a pas le droit de perdre. On est formés à ça depuis notre plus jeune âge, c’est une affiche importante qu’il va falloir gagner. Peu importe la manière, il faudra repartir avec les trois points. C’est quelque chose qu’on nous apprend très tôt. Mon premier derby, je l’ai joué à 13 ans. Et dès ce premier match, les coachs nous rappelaient que ce n'était pas une rencontre comme les autres et qu’il fallait gagner. Ils nous l'expliquaient bien, pas seulement pour les trois points et le classement. Ils nous répétaient que tous les fans regardaient le derby et que la défaite était interdite » a déclaré le numéro 25 lyonnais. Après le revers surprise subi face à Metz lors de la journée précédente, les hommes de Rudi Garcia n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent continuer à croire au titre. Cela passe par une victoire face au rival stéphanois.