OL ‍: Pedro, l’atout secret de Textor au mercato ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OL ne s’interdit pas une deuxième folie après la signature d’Ernest Nuamah. John Textor aimerait recruter un avant-centre pour épauler Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque.

En pleine dépression depuis le début du mercato, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont enfin vibré avec la venue d’Ernest Nuamah pour 30 millions d’euros bonus compris. Courtisé par les plus grands clubs européens dont le PSG, Tottenham ou encore l’AC Milan, le crack ghanéen de 19 ans a finalement choisi le projet lyonnais. Une très bonne nouvelle pour l’attaque rhodanienne, d’autant que rien n’est certain quant à l’avenir de Rayan Cherki ou encore de Bradley Barcola dans la capitale des Gaules.

Nesta terça-feira (4), o atacante Pedro recebeu troféu e medalha pelo prêmio do jornal uruguaio El País de melhor jogador da América de 2022!



Parabéns, artilheiro! P9️⃣🎖️🏆#CRF



📸: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/FODe50Tep6 — Flamengo (@Flamengo) July 4, 2023

Ce qui est sûr en revanche, c’est que le capitaine Alexandre Lacazette n’a pas de doublure attitrée pour le moment si ce n’est Tino Kadewere ou encore Amin Sarr. Deux joueurs qui ne font pas vraiment rêver et sur lesquels Laurent Blanc n’a aucune certitude. C’est ainsi que si une belle opportunité se présente, l’état-major de l’OL n’hésitera pas à investir sur un avant-centre pour soulager le général Lacazette. Et d’après la journaliste brésilienne Raisa Simplicio, une piste est actuellement creusée par l’état-major de l’Olympique Lyonnais.

John Textor rêve de Pedro à l'OL, mais...

Elle mène à Pedro, l’avant-centre de 26 ans évoluant à Flamengo. Auteur de 27 buts en 41 matchs en 2022-2023, l’international brésilien (6 sélections) a un profil idéal pour renforcer la ligne d’attaque de l’OL. John Textor a pris des premiers renseignements via ses contacts brésiliens, lui qui est le propriétaire du club de Botafogo. A ce jour, un transfert de Pedro à Lyon n’est pas jugé réalisable notamment en raison des contraintes financières qui pèsent toujours sur le club lyonnais. A moins d’un miracle, Pedro ne devrait donc pas rejoindre l’OL cet été mais John Textor, qui avait tenté de recruter le joueur à Botafogo il y a un an, reste à l’affût. Dans le cas où une grosse vente telle que Barcola ou Cherki venait à se réaliser d’ici le 1er septembre, Matthieu Louis-Jean pourrait tenter le coup. Il s’agira ensuite de se mettre d’accord avec Flamengo pour un joueur évalué à plus de 20 millions d’euros sur le marché des transferts…