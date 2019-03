OL : La recette miracle pour taper Barcelone livrée à Lyon !

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Dans moins de dix jours maintenant, l’Olympique Lyonnais sera sur la pelouse du FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Un choc très attendu dans la capitale des Gaules, d’autant que l’équipe de Bruno Genesio a encore toutes ses chances après le match nul 0-0 à l’aller au Groupama Stadium. Sur l’antenne de TF1, Reynald Pedros a livré ses conseils à Bruno Genesio pour vaincre l’ogre catalan.

« Le match référence de Lyon à l’extérieur, c’est Manchester City (2-1 le 19 septembre). Le Barça aura la possession et sera dans le camp de Lyon. Il faudra être très réaliste, comme ils l’ont été à City, et dès qu’ils ont le ballon, se projeter rapidement vers l’avant. Je pense que pour faire douter Barcelone, il faut marquer les premiers et après on sait qu’on est capable sur un ou deux coups de faire des différences. Mais c’est vrai que depuis le match aller à Lyon, Barcelone est devenu une équipe irrésistible et cela doit encore surmotiver les Lyonnais pour pouvoir aller faire un exploit là-bas » a estimé l’entraîneur des féminines de l’Olympique Lyonnais, convaincu que les Gones peuvent créer l’exploit à Barcelone. A condition évidemment de réaliser le match parfait…