OL : Patrick Müller dit oui à un retour à Lyon

Dans : OL.

Afin de remplacer Florian Maurice, l'Olympique Lyonnais a plusieurs pistes. Et Patrick Müller, ancien de l'OL, avoue avoir été sondé sur ce sujet.

Officiellement, Florian Maurice est toujours le responsable de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, et cela même si Jean-Michel Aulas l’a déjà dézingué en fin de semaine. Tandis que du côté du Stade Rennais on affirme que rien n’est décidé, l’OL prépare déjà activement l’après-Maurice. Depuis samedi, Bruno Cheyrou semblait être le grandissime favori, mais le nom de Patrick Müller commence aussi à ressortir. Désormais salarié de l’UEFA, l’ancien défenseur international suisse de l’Olympique Lyonnais connaît particulièrement bien le club rhodanien, et il est proche de Juninho. Les deux hommes ont en effet passé en même temps le diplôme de management sportif au sein de l’UEFA, et ils l’ont obtenue.

Interrogé par Le Progrès sur cette possibilité de revenir à l’Olympique Lyonnais pour succéder à Florian Maurice, Patrick Müller ne s’est pas caché derrière son petit doigt. « J’ai été contacté par l’OL. Nous avons eu une discussion. C’est un honneur que l’on pense à moi, et je ne cache pas mon envie et mon intérêt de revenir une troisième fois après deux passages comme joueur (de 2000 à 2004 et de 2006 à 2008), car j’ai une histoire particulière avec ce club. L’OL, c’est la famille », a reconnu l’ancien joueur de Lyon et de la Nati. La balle est désormais dans le camp de Jean-Michel Aulas qui sait que ce choix est capital pour l’Olympique Lyonnais et son avenir. Et là encore il ne fait nul doute que Juninho aura son mot à dire, le directeur sportif brésilien ayant un avis qui pèse un poids énorme.