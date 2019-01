OL : Passer au travers à Amiens, ses joueurs en sont capables avoue Genesio

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, ASC.

Toujours officiellement en quête d’un trophée pour garnir son armoire, l’Olympique Lyonnais a laissé passer une bonne occasion de se distinguer en Coupe de la Ligue.

Les Lyonnais, ragaillardis après leur victoire dans le derby face à Saint-Etienne, ont l’ambition d’enchainer avec une qualification en 1/8e de finale de la Coupe de France. Une compétition qui ne leur réussit plus trop, à l’image de leur désolante élimination à domicile face à Caen la saison passée. Si l’OL se met en mode derby, il n’y aura pas grand-chose à craindre de ce déplacement à Amiens, en difficulté en championnat. Mais le problème, c’est que Bruno Genesio n’a aucune idée du visage qu’afficheront ses joueurs, toujours aussi irréguliers, notamment face aux équipes annoncées comme inférieures.

« C’est tout le problème. Mais si l’équipe et le staff veulent progresser, c’est dans ce domaine que l’on doit faire mieux. Je vais rester très prudent. Parfois on s’est dit que l’on était sur la bonne voie, et puis… Alors on va voir. Dans un match de Coupe de France, il n’y a pas de différence, de classement, de points. Tout est mis à plat. Et ce sera donc un match très équilibré », a reconnu l’entraineur lyonnais, lassé de voir son équipe passer à travers régulièrement dans des périodes ou des matchs où la maitrise et la concentration des chocs n’est plus au rendez-vous. Les supporters aussi ont beaucoup de mal avec cette irrégularité chronique qui empêche pour le moment de viser aussi haut que ne le voudrait leur président.