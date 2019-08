OL : Pas d’homophobie à Lyon, Juninho supplie les supporters

Dans : OL, Ligue 1.

Compte tenu de la nouvelle intransigeance de la LFP sur les chants homophobes, la 4e journée de Ligue 1 risque de connaître de nouveaux débordements.

Des problèmes supplémentaires pour les clubs de Ligue 1, qui s’exposent à d’éventuelles sanctions au cours de la saison. C’est pourquoi l’Olympique Lyonnais a pris l’initiative de s’adresser à ses supporters. Par l’intermédiaire de son directeur sportif Juninho, le club rhodanien a appelé le public du Groupama Stadium à encourager son équipe sans le moindre dérapage face à Bordeaux samedi.

« La parité, la tolérance et le respect sont des valeurs essentielles pour l'Olympique Lyonnais. Aucune sorte de discrimination n'a sa place dans notre stade. C'est un message que notre club, votre club, doit continuer de porter, a écrit le Brésilien sur Twitter. (...) Ensemble, ici à Lyon, je pense que nous devons faire passer un message très fort, montrons l'exemple et donnons un carton rouge à toutes formes d'exclusion. Marquons un premier but face à toutes les formes de discrimination. »

« Je compte sur vous tous... »

« (...) Nous devons continuer, tous ensemble, dans le respect de l'adversaire. L'autre équipe doit sentir ça dès le début du match, car on doit continuer de jouer tous nos matchs au Groupama Stadium pour les gagner. Samedi, je compte sur vous tous, pour être "Unis" et soutenir notre équipe face à Bordeaux », a conclu le dirigeant, qui pourrait être imité par ses homologues afin de calmer les tensions dans le championnat français.