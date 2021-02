OL : Partir ou rester, Depay est largué

Dans : OL.

Homme fort de l’Olympique Lyonnais cette saison, Memphis Depay sera en fin de contrat au mois de juin prochain.

Courtisé par Barcelone, la Juventus Turin ou encore le Borussia Dortmund, l’international néerlandais ne sait pas de quoi son avenir sera fait. A l’évidence, la tendance est plus que jamais à un départ pour zéro euro en fin de saison pour Memphis Depay. Mais secrètement, Jean-Michel Aulas espère toujours prolonger le contrat de son capitaine ultra-performant. Un accord peut-il être trouvé d’ici la fin de la saison ? Dans un live sur son compte Instagram, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a évoqué son avenir. Et vraisemblablement, il n’a pas encore tranché, ce qui peut laisser un réel espoir aux Gones de Juninho…

Depay laisse un espoir à l'OL au mercato

« Je n’ai pas encore pris de décision pour la saison prochaine. Ce n’est pas ma préoccupation actuelle, c’est la première fois que je ne sais pas où je jouerais la saison prochaine » a simplement fait savoir Memphis Depay, refusant de s’épancher davantage sur son avenir, mais qui laisse donc un espoir de prolongation à l’Olympique Lyonnais. Décisif comme jamais cette saison sous les ordres de Rudi Garcia, Memphis Depay est de loin le plus grand artisan de l’excellente saison de l’OL avec 14 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques exceptionnelles qui ont attisé la convoitise de la Juventus Turin, du FC Barcelone et du Borussia Dortmund. De sérieux concurrents pour l’Olympique Lyonnais dans ce dossier très onéreux, en pleine crise économique en raison de la pandémie de Covid-19…