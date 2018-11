OL : Partir de Lyon ? Kenny Tete répond

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Annoncé comme titulaire avec les Pays-Bas face à la France ce vendredi, Kenny Tete possède une particularité très rare cette saison. Il joue plus avec sa sélection qu’avec son club, où il est considéré comme le troisième arrière droit derrière Rafael et Léo Dubois. Une situation difficile à vivre pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam, qui avait fait des premières apparitions prometteuses avec l’Olympique Lyonnais, et semblait être le titulaire du poste pour l’avenir du club. Mais Dubois a été recruté et le Brésilien n’est pas parti, prenant même grâce à sa fougue la place de titulaire en première partie de saison. Mais cette situation ne peut le satisfaire, même si Ronald Koeman lui maintient sa confiance. Ainsi, pour la presse néerlandaise et le média Nos, l’idée de quitter Lyon prochainement va forcément faire surface. Le joueur, de son côté, a préféré mettre pour le moment cette option de côté.

« Je ne joue pas beaucoup à Lyon, donc c’est encore plus excitant de revenir en sélection à chaque fois. Un départ de Lyon ? Honnêtement, je n’y pense pas, je préfère me concentrer sur le jeu, mais j’aurais peut être d’autre solutions plus tard », a livré un Kenny Tete qui ne perd pas espoir de grimper dans la hiérarchie établie par Bruno Genesio, même si avec seulement deux matchs cette saison, l’idée de changer d’air doit forcément lui trotter dans la tête.