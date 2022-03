OL : Paqueta successeur de Di Maria au PSG ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat au mois de juin, Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé par le PSG, qui cible Lucas Paqueta (OL) pour le remplacer.

Angel Di Maria vers la sortie, Lucas Paqueta pour compenser ce départ, le plan du Paris Saint-Germain est simple, sur le papier. A en croire les informations divulguées par le journal AS, la direction francilienne a bien l’intention de foncer sur le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais afin de compenser numériquement le départ d’Angel Di Maria, en fin de contrat au mois de juin et dont le bail ne sera pas prolongé par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Lucas Paqueta, neuf buts et cinq passes décisives sous les couleurs de l’OL depuis le début de la saison, est un joueur bien connu de Leonardo, qui avait misé sur lui à l’AC Milan, où l’international brésilien n’a finalement pas connu la réussite espérée. Après un début de saison canon à l’OL, Lucas Paqueta a traversé une période moins faste mais depuis quelques semaines, le meneur de jeu du Brésil retrouve son meilleur niveau, ce qui incite fortement le PSG à approfondir ce dossier.

La piste Paqueta au PSG se confirme

A en croire le média espagnol, le départ d’Angel Di Maria, remplaçant face au Real Madrid mercredi soir en huitième de finale de la Ligue des Champions, est définitivement acté en interne. Pour le remplacer, le profil de Lucas Paqueta colle en tous points. Le milieu offensif de l’OL est relativement jeune, il n’aura aucun mal à s’adapter dans un vestiaire au sein duquel il connait déjà Neymar ou encore Marquinhos et en plus, il a déjà l’expérience de la Ligue 1 et de la Coupe d’Europe. Reste maintenant à voir si financièrement, le profil de Lucas Paqueta collera avec les possibilités et les envies du Paris Saint-Germain. Recruté pour 20 millions d’euros par l’OL en septembre 2020, Lucas Paqueta ne sera certainement pas bradé par Jean-Michel Aulas cet été. Après la vente de Bruno Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d’euros, Lucas Paqueta sera valorisé dans les mêmes sphères par l'état-major de l'OL.