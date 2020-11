OL : Paqueta recruté trop vite 20ME, l'énorme aveu du clan Aulas

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a frappé fort lors du mercato d'été, avec notamment la signature de Lucas Paqueta pour 20ME. Mais ce n'était clairement pas ce que voulait faire l'OL aussi vite.

L’Olympique Lyonnais dispose d’un bel effectif pour cette saison 2020-2021, mais avec l’absence des coupes européennes au menu de l’OL il s’avère que Rudi Garcia doit faire des choix qui sont parfois compliqués à comprendre pour des joueurs qui n’étaient pas habitués à une telle rotation. Parmi les renforts arrivés cet été, il y a Lucas Paqueta, qui moyennant 20ME a quitté l’AC Milan pour rejoindre le club rhodanien. Un choix de luxe pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais et un joueur de plus dans un secteur où l’OL n’était pas réellement en manque. Mais comme le raconte Vincent Ponsot ce samedi dans L’Equipe, il est clair que si Lyon avait su comment se terminait le mercato, Jean-Michel Aulas aurait repoussé cette signature.

Le directeur du football de l’Olympique Lyonnais a dévoilé les secrets de la signature du joueur milanais. « On ne savait pas au moment où on a contacté Lucas Paqueta, que personne n’allait partir, et si on l’avait su, on ne l’aurait peut-être pas recruté tout de suite, ça c’est possible. Juninho voulait Paqueta, mais dans le cadre du remplacement de certains joueurs. Comme on arrivait en fin de mercato et que tout pouvait se décider le dernier jour, on a fait le choix de le prendre, pour garantir la compétitivité de l’équipe », a précisé Vincent Ponsot, qui est conscient que désormais l'OL doit réussir une superbe saison et se qualifier pour une coupe européenne sous peine de se mordre les doigts après un tel mercato.