OL : Paqueta oublié du mercato, la brutale réalité

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'active en coulisses sur le marché des transferts. La récente arrivée de John Textor a redonné de l'espoir aux supporters, qui s'attendent à voir du beau monde débarquer dans le Rhône.

Peter Bosz et ses hommes auront très certainement à coeur d'entamer la nouvelle saison pied au plancher. Le dernier exercice a été bien chaotique et les attentes seront fortes à l'OL. Surtout que l'arrivée récente de John Textor en tant que repreneur majoritaire du club rhodanien laisse présager des temps meilleurs, surtout lors des périodes de mercato. Déjà, l'OL a fait fort en recrutant Johann Lepenant et en trouvant les arguments pour faire revenir Alexandre Lacazette. Le prochain à débarquer ravira en plus du monde à Lyon, puisqu'un accord total a été trouvé pour l'arrivée de Tyrell Malacia en provenance du Feyenoord. Si on s'attend également à des départs à l'OL, certains joueurs annoncés partants ne trouvent pas preneur. C'est notamment le cas de Lucas Paqueta.

Paqueta et l'OL, la réalité fait mal

Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequencias. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta 😂🪁 pic.twitter.com/mfnwfP5chP — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) June 23, 2022

Le Brésilien, désireux de trouver un nouveau challenge, n'est pas plus convoité que cela pour le moment. Son nom est apparu dans quelques articles de presse anglais, qui faisaient état d'un intérêt de Newcastle pour son profil. Une destination qui plait aussi à Paqueta, qui y retrouverait son grand ami Bruno Guimaraes. En attendant d'en savoir plus sur son avenir et que beaucoup pensaient que Paqueta ne serait plus Lyonnais dès les premiers jours suivant la fin de saison, il sera bien présent à la reprise de l'entrainement de l'OL prévue ce vendredi 1er juillet. C'est en effet ce que croit savoir Le Progrès, qui précise que « les offres ont l’air d’être étouffées dans l’œuf en ce moment ». Estimé à près de 40 millions, Lucas Paqueta a encore trois années de contrat avec l'OL. L'international auriverde de 24 ans a retrouvé des couleurs sous le maillot rhodanien après des mois compliqués à l'AC Milan. La saison passée, il avait porté l'OL sur ses épaules, inscrivant 11 buts et délivrant 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais voilà, Paqueta aspire à mieux et devrait se montrer attentif en cas de belles offres. En attendant, la perspective de rester à Lyon est là et aura de quoi le séduire si le mercato réalisé est séduisant.