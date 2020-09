OL : Paqueta est là, Rudi Garcia change tout !

Dans : OL.

Très intéressé par le profil du joueur depuis de longues semaines, Juninho a bouclé la venue de Lucas Paqueta en provenance de l’AC Milan, lequel s'est engagé ce mercredi à Lyon.

Le milieu de terrain brésilien de 23 ans est désormais officiellement un joueur de Lyon, Jean-Michel Aulas et Juninho ayant présenté le nouveau venu. Initialement, l’OL espérait obtenir le renfort de Lucas Paqueta sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais devant le refus catégorique de l’AC Milan de négocier une opération de ce type, l’Olympique Lyonnais a finalement validé un transfert pur et dur. Une arrivée qui va bien évidemment offrir un panel de solutions plus large à Rudi Garcia, lequel pourrait bien laisser tomber son 5-3-2 avec la venue du Brésilien, selon les informations de L’Equipe.

Garcia va laisser tomber sa défense à cinq

Le média croit savoir que l’ambition de Rudi Garcia est de retrouver un système plus traditionnel en 4-3-3, qui a fait son bonheur à Lille ou plus récemment encore à Marseille. Avec la venue de Lucas Paqueta, l’ex-coach de l’AS Roma a l’intention de stabiliser un milieu à trois éléments avec Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret et donc Lucas Paqueta, ce qui condamnerait Jean Lucas et Thiago Mendes à un rôle de remplaçant. Selon les départs, une réorganisation tactique en 4-2-3-1 est également imaginé par le staff technique de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta étant totalement capable d’évoluer en numéro dix derrière un attaquant. Dans ce système, quid d’Houssem Aouar, plus à l’aise dans l’axe que sur un côté ? La question pourrait rapidement être tranchée avec un possible départ à Arsenal pour le néo international français, qui devrait rapidement faire l’objet d’une surenchère des Gunners. Pour rappel, l’OL réclame entre 40 et 50 ME pour le transfert de son n°8…