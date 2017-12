OL : L'affaire Mariano pourrait entrer dans l'histoire du foot français !

Dans : OL, Ligue 1.

L'annonce faite d'une future convocation de Mariano Diaz par la commission de discipline de la Ligue Professionnel de Football pour un supposé plongeon dans la surface lors du récent TFC-OL a agité les réseaux sociaux. Et même si Jean-Michel Aulas est monté au créneau afin d'essayer de démontrer le caractère ridicule de cette éventuelle sanction contre son attaquant, L'Equipe confirme ce dimanche que Mariano Diaz sera bien convoqué à Paris le 25 janvier prochain pour s'expliquer.

C'est la première fois qu'une telle décision est prise par la commission de discipline de la LFP et si une sanction devait ensuite être infligée au joueur espagnol arrivé lors du mercato d'été elle serait d'une importance capitale. En effet, comme le précise le quotidien sportif, cette sanction ferait alors jurisprudence dans le foot hexagonal, et les joueurs accusés de simuler devront tous passer devant la commission et être sanctionnés. De quoi donner beaucoup de travail aux membre de l'instance en charge de la discipline, les simulations étant nombreuses, et pas qu'à l'Olympique Lyonnais.