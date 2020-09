OL : Paqueta à Lyon, l'AC Milan confirme

Dans : OL.

Présent ce mercredi en après-midi en conférence de presse, l'entraîneur de l'AC Milan a confirmé le départ de Lucas Paqueta à l'Olympique Lyonnais.

Entraîneur de l’AC Milan, Stefano Pioli était face à la presse ce mercredi, et le technicien italien des Rossoneri n’a pas échappé à une question sur le départ annoncé de Lucas Paqueta à l’Olympique Lyonnais. Plutôt que de faire de la langue de bois en attendant l’annonce officielle des deux clubs, Stefano Pioli a tenu à saluer du milieu de terrain brésilien pour ce qu’il avait fait sous le maillot de l’AC Milan. « Je le remercie, c’était un excellent professionnel, il n’a jamais manqué de professionnel et de disponibilité pour le club. Si je peux lui donner un conseil, c’est de croire plus en ses qualités, car il reste un joueur important », a indiqué le technicien milanais.

Selon plusieurs sources, Lucas Paqueta est attendu dans les prochaines heures à Lyon où il doit d'abord passer sa visite médicale avant de parapher son nouveau contrat. Alors que l'on avait d'abord évoqué un prêt avec option d'achat, l'OL et l'AC Milan ont finalement opté pour un transfert pur et dur moyennant 20ME pour faire venir l'international brésilien dans la capitale des Gaules. A quelques jours de la fin du mercato estival, Jean-Michel Aulas et Juninho ont clairement décidé de passer à la vitesse supérieure afin d'apporter à Rudi Garcia les renforts qu'il réclame.