OL : Pape Cheikh Diop bientôt prêté à Dijon

De retour d’un prêt non-concluant au Celta Vigo, Pape Cheikh Diop est en passe de trouver un nouveau challenge, bien loin de l’Olympique Lyonnais.

Durant l’été 2017, le club rhodanien avait déboursé 10 millions d’euros pour recruter Pape Cheikh Diop. Espoir du football espagnol, le milieu de terrain n’a finalement jamais répondu aux attentes placées en lui à Lyon. Prêté la saison dernière au Celta Vigo, son club formateur, il a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues. Pas suffisant pour que le club de Liga ne le rachète à prix d’or. Par conséquent, le joueur de 22 ans et ses agents ont cherché une nouvelle porte de sortie, sachant que Rudi Garcia ne compte pas du tout sur lui pour les mois à venir. Et c’est du côté de la Ligue 1 que le milieu central va tenter de se relancer.

Puisque ce mercredi soir, David Barbet annonce que Diop est proche de Dijon. « Pape Cheick est en train de négocier avec Dijon, option d'achat de 5 millions d’euros + 1,5 millions d’euros », explique le journaliste sur Twitter. À la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, le club dirigé par Peguy Luyindula, ancien Gone, va donc accueillir Diop dans le cadre d’un prêt. Un moindre mal pour l'OL, qui espère que Diop retrouvera son meilleur niveau au DFCO, histoire qu'il redevienne un peu plus bankable pour essayer de le vendre définitivement l'été prochain, à un an de la fin de son contrat...