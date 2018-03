OL : Oui, ce Lyon de Genesio est très inquiétant...

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, SMC.

Anthony Lopes, gardien de l'OL, après la défaite à Caen en quart de finale de la Coupe de France (0-1) : « Ils ont une action, et c'est au fond... On connaissait leur force sur les coups de pied arrêtés. On doit être plus tueur devant le but, même si Samba a fait un énorme match. Cette élimination, c'est difficile, car il y avait une demi-finale à la clé... Il y a énormément de déception... Cette série noire est inquiétante... On doit redresser la barre au plus vite, car on est l'OL. Il faudra gagner contre le MHSC dimanche, et c'est très urgent. Il ne faut pas tout mettre sur le compte du physique, car ce soir, des joueurs frais ont commencé la partie. Maintenant, il faut oublier tout ça et regarder devant, il n'y a pas le choix... », a-t-il déclaré sur Eurosport.