OL ‍: Orban successeur de Lacazette, stress total à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Gift Orban avait la difficile mission de faire oublier Alexandre Lacazette le temps d’un match à la pointe de l’attaque de l’OL contre Lens. Mais l’absence du capitaine lyonnais a pesé lourd sur l’issue du match.

Absent en raison d’une béquille reçue en Coupe de France quelques jours plus tôt, Alexandre Lacazette était en tribunes pour le match entre l’Olympique Lyonnais et Lens dimanche soir. Grâce à un mercato ambitieux cet hiver, Pierre Sage n’était toutefois pas démuni devant puisque l’entraîneur rhodanien a aligné une attaque qui avait fière allure sur le papier avec Nuamah, Benrahma et Orban en pointe. L’ancien avant-centre de La Gantoise était très attendue et les supporters de l’OL avaient envie de savoir s’il pouvait être un concurrent sérieux à Alexandre Lacazette. Sur ce match, l’absence du « général » aura malheureusement pour Lyon pesé très lourd et ce n’est pas Gift Orban qui a fait oublier la blessure de l’international français. Au micro d’Olympique et Lyonnais, le consultant Nicolas Puydebois a évoqué le poste de numéro neuf à Lyon et selon lui, Gift Orban ne va pas concurrencer Alexandre Lacazette demain.

« Orban souffre de la comparaison avec Lacazette. Techniquement, Lacazette est capable de garder des ballons, de faire jouer l’équipe. Il est capable de redescendre, de prendre le jeu à son compte, il est largement plus complet en plus d’être très efficace. C’est toute la problématique de perdre tes leaders et tes meilleurs joueurs. Je ne compare pas les deux joueurs car on ne demande pas à Orban de faire du Lacazette, on se demande simplement s’il a la capacité de marquer des buts pour l’OL. Est-ce qu’il a la capacité d’être le joueur qui peut faire avancer l’équipe en marquant beaucoup de buts ? C’est notre interrogation, mais on ne lui demande pas de faire du Lacazette. Je pense qu’un joueur comme Orban a besoin d’un meneur de jeu, d’un vrai n°10 qui lui met des ballons dans la profondeur » a analysé Nicolas Puydebois, qui espère que Gift Orban parviendra à briller à l’OL même si son style de jeu ne sera jamais le même que celui d’Alexandre Lacazette. Mais pour l’heure il faut se rendre à l’évidence, l’ancien capitaine d’Arsenal reste indispensable aux Gones, qui ne savent tout simplement pas marquer en son absence.