Dans : OL, OM.

On ne rigole pas avec l'utilisation des anneaux olympiques et le nom Jeux Olympiques, deux marques protégées de manière très virulente par le Comité International Olympique et en France par le Comité National Olympique et Sportif Français, les deux étant du genre à coller des procès à ceux qui viendraient les provoquer sur ce terrain. Et avec la perspective des JO de Paris en 2024, l'état français veut contribuer à la protection de ce qui touche à cet événement.

Ainsi, une loi devrait être prochainement votée à l'initiative de Laura Flessel, ministre des sports, afin de s'approprier également les termes « olympiade, olympique, olympisme, olympien, olympienne, ainsi que du sigle JO et du millésime ville + année ». Et forcément cela pourrait impacter directement l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, dont le nom et la marque seraient en partie la propriété du CNOSF. Cependant, dans 20 Minutes, un juriste rassure les supporters des deux clubs. « Ces noms ont l’antériorité pour eux. Et des conventions ont été signées entre les clubs concernés, le CIO et le CNOSF. L’OL et l’OM peuvent donc garder leur nom, peuvent commercialiser des objets avec le label « olympique »… Mais uniquement si le mot « Marseille » ou « Lyonnais » y est immédiatement accolé », indique ce spécialiste du droit. Du côté du ministère on confirme qu'effectivement si le CNOSF sera très vigilant sur ses futures marques, il n'y aura pas de chasse aux sorcières à prévoir pour ceux qui utilisent de manière officielle le terme Olympique. Ouf.