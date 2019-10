OL : Oh non pas Laurent Blanc, Riolo supplie Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

Daniel Riolo s’était ouvertement réjoui de voir que Jean-Michel Aulas avait décidé de faire la révolution durant l’intersaison à l’Olympique Lyonnais, et notamment de confier les clés de l’OL au duo Juninho-Sylvinho. Forcément, le journaliste de RMC est bien conscient que le président du club rhodanien ne pouvait pas rester inactif après le début de saison catastrophique de Lyon, à seulement un point de la lanterne rouge après sa défaite dimanche dans le derby à Saint-Etienne. Mais Daniel Riolo est consterné d’apprendre que Jean-Michel Aulas souhaite faire venir Laurent Blanc sur le banc de l’OL.

Pour Riolo, le retour à un technicien classique et qui est le chouchou dans le notre pays est un choix beaucoup trop prudent, le journaliste poussant le patron de l’Olympique Lyonnais à lâcher les cordons de la bourse afin de s’offrir un cador mondial. « Ils vont revenir vers ce qu'ils connaissent, le Franco-Français. Aulas, en fait, il ne connait personne on a l'impression. C'est comme s'il n'avait pas de réseau. On se dit, il pourrait prendre Mourinho etc, mais en fait non. A Lyon ils ont du blé. Va dans une belle boutique, claque un beau costard. Ils doivent prendre une star. Claque ton oseille », a lancé Daniel Riolo, qui veut encore croire à la venue du Special One à Lyon.