OL : Nzonzi part au clash à la Roma, il veut signer à Lyon

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Après la venue de Jean Lucas, présenté ce mardi, l’Olympique Lyonnais va-t-il recruter un deuxième milieu cet été ? C’est possible si l’on en croit la presse italienne.

De l’autre côté des Alpes, le Corriere dello Sport annonce toujours Steven Nzonzi (30 ans) dans le viseur du club rhodanien. La piste du Français est évoquée depuis plusieurs semaines, mais ne semblait pas prioritaire pour le récent troisième de Ligue 1. Mais apparemment, ce n’est pas du tout l’opinion du milieu de la Roma, qui ne s’est pas présenté à la reprise. L’ancien joueur du FC Séville était attendu pour une visite médicale mardi mais n’a donné aucune nouvelle.

Le message est clair : l’international tricolore veut rejoindre l’Olympique Lyonnais ! Reste à savoir si Lyon compte vraiment poursuivre sur ce dossier. Au courant de l’intérêt des Gones, la Roma n’aurait reçu aucune offre pour son milieu acheté 29 M€ l’été dernier, et qu’elle n’envisage pas de brader. On parle d’un possible transfert à 25 M€ minimum, ou d’un prêt avec option d’achat. En attendant, Nzonzi va recevoir une sanction financière.