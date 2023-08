OL ‍: Nuamah choisit Lyon, l'énorme coup de Textor ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon cherche un ailier gauche depuis le début du mercato et semble sur le point de trouver son bonheur avec Ernest Nuamah, dont la venue à l’OL se précise pour plus de 20 millions d'euros.

Malgré une féroce concurrence (PSG, AC Milan, Tottenham), l’Olympique Lyonnais est sur le point de ficeler l’énorme coup Ernest Nuamah. D’après les informations de Foot Mercato, les Gones et le club danois de Nordsjælland sont en négociations très avancées pour ficeler la venue de l’ailier gauche de 19 ans en direction de l’OL. Malgré les restrictions imposées par la DNCG, qui encadre la masse salariale ainsi que les indemnités de transfert de Lyon, les discussions sont en bonne voie et pourraient rapidement aboutir à un accord.

🚨🔴🟡🇬🇭 #Superligaen |



◉ L'OL et Nordsjaelland sont en négociations avancées pour la signature de Nuamah ‼️



◉ Les clubs finalisent les derniers détails d'un prêt avec OAA > 20M€ 💰



◉ Le joueur est encore Danemark et attend que tout soit OK pour partir ✈️@sebnonda pic.twitter.com/XtljG7VuUR — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 20, 2023

Comme dans le dossier Duje Caleta-Car, Matthieu Louis-Jean et l’état-major de l’Olympique Lyonnais ont négocié un prêt avec option d’achat afin de ne pas s’attirer les foudres du gendarme financier du football français. Le coup de l’OL est d’autant plus énorme que selon le média spécialisé, il s’agira d’un prêt avec option d’achat automatique dont le montant est estimé à plus de 20 millions d’euros. Un sacré coup de la part de l’Olympique Lyonnais, qui va s’attacher dans le cadre d’un transfert les services les services d’un joueur très prometteur et scruté par l’ensemble des clubs européens.

Nuamah à l'OL pour plus de 20 millions d'euros

Foot Mercato précise que Nuamah est toujours au Danemark et que l’ailier gauche ghanéen de 19 ans attend gentiment que les deux clubs se mettent d’accord avant de prendre l’avion en direction de la capitale des Gaules. Véritable crack du championnat danois, Nuamah a inscrit 15 buts et délivré 4 passes décisives la saison dernière. Et sa forme est toujours aussi resplendissante en ce début de saison 2023-2024 puisqu’il a déjà inscrit 4 buts en l’espace de 6 matchs. Reste maintenant à voir si du côté de Lyon, il viendra en complément du trio composé de Barcola, Lacazette et Cherki ou s’il est recruté par les Gones en prévision d’un départ à venir pour Bradley Barcola. Pour rappel, l’international espoirs français est toujours aussi courtisé par le Paris Saint-Germain ainsi que Chelsea ou encore Manchester City.