OL : Non, Aulas ne s'est pas fait avoir par Garcia

Dans : OL, Ligue 1.

Situation de crise oblige, Jean-Michel Aulas a retrouvé le devant de la scène ces dernières semaines. Le changement d’entraineur y est pour beaucoup, mais c’est également le choix effectué qui l’a obligé à se justifier. L’OL a en effet décidé de faire confiance à Rudi Garcia, ancien de l’OM, alors que le poste semblait promis à Laurent Blanc. En plus de cela, Garcia fait désormais le ménage chez ses adjoints, et a désormais un staff plus proche de lui avec la récente nomination de Paolo Rongoni. Une décision confortée par JMA en personne, comme il l’a expliqué lors d’une conférence de presse pour sa nouvelle All In Academy, le centre de formation du tennis qui sera installé sur Lyon en 2022.

« Avec sagesse, Rudi avait estimé qu'il fallait peut-être d'abord comprendre, voir comment les choses fonctionnaient. Mais ça avait été envisagé au moment de la signature. Il fallait régler un certain nombre de problèmes qu'on a réglé et, aujourd'hui, Rongoni vient en supplément de l'effectif actuel en termes de préparation physique », a souligné Jean-Michel Aulas, pour qui tout était prévu dès la signature de Rudi Garcia, histoire de rappeler que l’OL ne se laissait pas marcher sur les pieds quand même.