OL : Nicollin chauffe Juninho, il n'a pas oublié

Dans : OL.

Adepte comme son père, du franc-parler et du bon mot quitte à choquer, Laurent Nicollin est assez unanimement reconnu comme un président de Ligue 1 qui gère bien sa barque.

Montpellier ne fait pas de vague et entend bien s’installer dans la première partie de tableau de l’élite. Après un gros trou d’air, le MHSC revient bien au moment de défier l’OL. A l’aller, les Héraultais avait mis à terre la formation de Rudi Garcia, dans ce qui est seulement l’un de ses deux matchs perdus cette saison. Mais Laurent Nicollin n’a pas la mémoire courte, et il a lancé une petite polémique dans les colonnes du Progrès en rappelant que cela avait beaucoup parlé du côté de Lyon après la défaite 2-1. Une référence à la petite phrase acide de Juninho. « Ici, ça balance, il n’y a pas beaucoup de football », avait lancé le directeur sportif, excédé par la défaite des siens aussi tôt dans la saison. Depuis, l’OL caracole et lutte pour le titre, mais Laurent Nicollin n’a pas oublié.

« On a eu une période assez compliquée de mi-décembre à fin janvier. Là, ça va mieux, 3 matches invaincus. On retrouve des couleurs. On est dans la course pour l’objectif qui est de finir dans les 8 premiers. Votre victoire contre l’OL ? Oui. Après il y a des gens de l’OL qui avaient dit que l’on ne savait pas jouer au ballon et que l’on était une équipe qui tapait n’importe comment. On ne devait pas être assez bons pour eux, mais bon… Cette victoire nous avait bien lancés. Maintenant, on est 11e, et l’OL 2e. Donc je suis ravi pour eux », a chauffé le président de Montpellier, qui met donc un peu d’ambiance avant le match de samedi soir, lui dont la famille est en grande partie originaire de Lyon.