OL ‍: Nicolas Tagliafico proposé au PSG ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2025, Nicolas Tagliafico aurait le souhait de bouger au mercato. Et le nom du PSG est évoqué pour l'international argentin.

Arrivé de l’Ajax Amsterdam au mercato d’été 2022 à la demande de Petez Bosz, Nicolas Tagliafico ne s’attendait probablement pas à jouer le maintien avec l’Olympique Lyonnais, lui qui depuis est devenu champion du monde avec l’Argentine. Et à en croire certains médias, le défenseur s'agace de ce qui lui arrive du côté de l'OL, au point d'avoir prévenu son agent qu'il souhaitait rapidement trouver une porte de sortie. Une rumeur qui arrive au moment où l'on prête l'intention au Paris Saint-Germain de recruter un latéral gauche supplémentaire. Et le nom de Tagliafico a même été chuchoté au club de la capitale, affirme un journaliste proche du PSG.

Tagliafico au PSG, l'idée est lancée

Le champion du monde en titre Nicolas #Tagliafico 🇦🇷 a été proposé au #PSG au #mercato par l’intermédiaire de ses représentants qui souhaitent l’ex-filtrer de l’ #OL . Le cas a pu être évoqué lors des négociations de prolongation de #Kimpembe 🇫🇷 qui a les mêmes représentants. pic.twitter.com/4wbr7CHRdy — Achille Ash (@AchilleA1) December 28, 2023

« Le champion du monde en titre Nicolas Tagliafico a été proposé au PSG au mercato par l’intermédiaire de ses représentants qui souhaitent l’exfiltrer de l’OL. Le cas a pu être évoqué lors des négociations de prolongation de Kimpembé qui a les mêmes représentants », révèle Achille Ash, journaliste pour IDF et Beur FM. On ne sait pas ce que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont répondu aux agents du défenseur argentin de 31 ans, mais du côté de l'Olympique Lyonnais on est désormais informé que Nicolas Tagliafico a l'intention de partir au plus vite d'un club dans lequel il a eu du mal à trouver ses marques, au point même que son départ avait déjà été évoqué l'été dernier sans que cela se concrétise.