OL : Ndombele vendu à Lyon, un premier indice

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OL a réalisé un joli coup sur le marché des transferts avec le prêt de Tanguy Ndombele en provenance de Tottenham.

Afin de compenser le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle pour environ 50 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais a misé sur un ancien de la maison en la personne de Tanguy Ndombele. En grosse difficulté à Tottenham, où il n’avait absolument pas la confiance d’Antonio Conte, le milieu de terrain tricolore a été prêté avec une option d’achat avoisinant les 30 millions d’euros à Lyon. Un joli coup de la part des Gones, qui vont néanmoins devoir décrocher une qualification en Ligue des Champions pour caresser l’espoir de lever cette option d’achat. Jean-Michel Aulas a sans doute pour objectif de conserver Tanguy Ndombele à la fin de la saison mais tout dépendra des résultats de l’équipe de Peter Bosz et de son classement final au mois de mai.

Ndombele totalement indésirable à Tottenham ?

Dans une interview accordée à Give Me Sport, un journaliste de Sky Sports a lâché un premier indice sur le futur de Tanguy Ndombele. Pour l’insider Michael Bridge, interrogé sur l’avenir des quatre joueurs prêtés par Tottenham cette saison (Bryan Gil, Tanguy Ndombele, Dele Alli et Giovanni Lo Celso), ce n’est pas Tanguy Ndombele qui a le plus de chances de revenir à Tottenham pour s’y imposer sous les ordres d’Antio Conte. « Parmi les joueurs prêtés par Tottenham, selon moi, celui qui est le plus susceptible de revenir à Tottenham est Bryan Gil. Il pourrait faire la prochaine pré-saison avec les Spurs » a confié le journaliste, ne croyant pas totalement en les chances de Tanguy Ndombele de revenir à Tottenham l’été prochain. De toute évidence, l’international français n’aura de toute façon aucune envie de revenir chez les Spurs dans le cas où Antonio Conte serait toujours l’entraîneur. Un premier bon point pour l’Olympique Lyonnais dans la course à la signature de Tanguy Ndombele…