OL : Ndombele revient à Lyon, la raison va faire hurler

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En situation d’échec à Tottenham cette saison, Tanguy Ndombele a fait son grand retour à l’OL lors du mercato d’hiver.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal, Tanguy Ndombele a finalement signé son grand retour à l’OL le 31 janvier. En manque de temps de jeu à Tottenham, où il n’entrait pas dans les plans d’Antonio Conte, l’international tricolore s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Personne n’avait vu venir ce come-back inattendu avant que le deal ne prenne réellement forme il y a quelques jours. Pour le site officiel des Gones, Tanguy Ndombele a livré ses premières impressions sur son retour à Lyon. Et l’ancien milieu défensif de Tottenham ne s’en cache pas, s’il a accepté de revenir en arrière, c’est avant tout pour se relancer personnellement. Un discours qui ne manquera pas de faire tousser à l’OL, où certains supporters critiquent déjà l’attitude nonchalante de Tanguy Ndombele lors de sa première interview.

Ndombele revient « avant tout » pour se relancer

🗣 Tanguy #Ndombele est de retour dans un vestiaire qu'il connaît bien.



📺📱 Une interview exclusive à retrouver en intégralité sur #OLPLAY 👉https://t.co/qHM0c2elyR pic.twitter.com/hx08gLvmIJ — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022

« Avant tout je viens ici pour me relancer personnellement » a prévenu Tanguy Ndombele au micro du site officiel de l’Olympique Lyonnais, avant de poursuivre. « C’était très compliqué lors de ces six premiers mois. Après j'ai toujours confiance en moi. Il me reste quelques mois pour prouver que je suis encore là. Je pense que c'était le bon moment pour revenir à Lyon. Je suis là, je ne me sens pas perdu, cela me rappelle de bons souvenirs. Avant mes deux années à Lyon, je suis arrivé et je n'étais pas connu. J'ai réussi à faire de bonnes saisons qui se sont très bien passées. J'ai réussi à bien partir, je suis revenu et je vais essayer de faire aussi bien. Ça s'est fait vite, on n'a pas perdu de temps. Cela m'a fait plaisir, je connais bien la maison. Cela s'est fait en trois jours. On n’a pas eu besoin de trop réfléchir avant de tomber d'accord » a lancé Tanguy Ndombele, dont les premiers mots ne feront pas l’unanimité à l’OL. Au milieu de terrain de 25 ans de reconquérir les supporters de l’Olympique Lyonnais en enchainant les grosses prestations sur le rectangle vert…