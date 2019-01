OL : Ndombele acheté 80ME par Everton avec l'aide du PSG ?

Dans : OL, Mercato, Premier League, PSG.

On le sait, de nombreux clubs anglais ont un oeil sur Tanguy Ndombele, et cela même si l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais connaît un petit passage à vide. L'intérêt d'Everton pour le milieu de l'OL avait déjà été évoqué, on avait même parlé d'une offre de 50ME transmise à Jean-Michel Aulas, lequel l'aurait balayée d'un revers de la main. Mais cela ne calme pas les tabloïds anglais et notamment le Daily Star qui ce lundi matin avance un nouveau scénario qui pourrait envoyer Tanguy Ndombele chez les Toffees. Et pour mettre du piment dans l'histoire, le Paris Saint-Germain, où Tanguy Ndombele a également été cité, serait indirectement impliqué dans ce départ du joueur lyonnais.

Le quotidien anglais affirme en effet que grâce à la possible vente d'Idrissa Gueye au PSG, les dirigeants d'Everton pourront faire une offre à hauteur non plus de 50ME mais cette fois de 80ME. Si cette proposition arrivait sur le bureau de Jean-Michel Aulas, il y aurait évidemment de quoi faire réfléchir le président de l'Olympique Lyonnais, mais la probabilité que ce soit le cas paraît tout de même assez faible. Car outre le côté financier du dossier, il semble peu évident que Tanguy Ndombele veuille réellement découvrir la Premier League sous le maillot de l'autre club de Liverpool, alors que Pep Guardiola et Manchester City étaient également dans la boucle.