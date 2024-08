OL ‍: Nasser a gagné, Cherki au PSG c'est fini

Dans : OL.

Les portes se referment les unes après les autres pour Rayan Cherki au mercato, et c’est désormais au PSG de mettre un terme à la piste menant à l’international espoirs français de l’Olympique Lyonnais.

Placé sur la liste des transferts par l’Olympique Lyonnais en raison de sa situation contractuelle, Rayan Cherki est dans une impasse. Et pour cause, les portes se referment les unes après les autres pour l’international espoirs français ces dernières semaines. Annoncé proche du Borussia Dortmund, le milieu offensif de l’OL a vu son transfert être mis en stand-by par le club allemand, qui n’en fait plus une priorité. Une aubaine pour le RB Leipzig, qui a sérieusement songé à profiter des hésitations du Borussia Dortmund, mais qui n’a pas non plus passé la seconde pour s’attacher les services du meneur de jeu de 20 ans.

En Italie, la Lazio est également sur les rangs, mais là encore, Rayan Cherki ne semble pas être le choix n°1 du club romain. Finalement, la piste la plus crédible pour le milieu offensif tricolore semblait être celle menant au Paris Saint-Germain, comme indiqué lundi. Mais selon les informations de L’Equipe, le meneur de jeu lyonnais va devoir oublier cette destination puisque la signature à venir de Désiré Doué met un terme à la possibilité de voir Rayan Cherki dans la capitale française. Et pour cause, le quotidien national indique que le Paris SG avait ouvert deux dossiers pour combler le départ de Xavi Simons au RB Leipzig : ceux de Désiré Doué et de Rayan Cherki. L’accord quasiment total pour la venue au club du milieu offensif du Stade Rennais signifie donc que Luis Campos va renoncer à la signature de Rayan Cherki, lequel avait de toute façon fait le choix de la Bundesliga plutôt que du PSG il y a quelques semaines. Voilà aussi pourquoi Nasser Al-Khelaïfi, qui ne voulait pas entendre de négociations avec le clan Mbappé qui s'occupe de Cherki, insistait tant pour faire venir Désiré Doué.

Le PSG renonce à Rayan Cherki

Cela reste un coup dur pour le joueur et surtout pour l’OL, qui se retrouve dans une situation inconfortable à trois semaines de la fin du mercato avec un joueur en fin de contrat en juin 2025 et que David Friio ne souhaite prolonger qu'à des conditions largement revues à la baisse. La volonté de l'Olympique Lyonnais était de profiter de la valeur marchande de Cherki, située entre 15 et 20 ME, pour réaliser une belle vente dans un contexte où les Gones sont dans l'obligation de dégraisser pour se conformer aux attentes de la DNCG. Reste maintenant à voir si dans les jours à venir, Leipzig, la Lazio ou le Borussia Dortmund reviendront à la charge pour recruter le natif de Lyon, ce qui reste possible. Mais ce n’est désormais plus la tendance et on commence à se demander au sein de l’état-major rhodanien comment ce dossier va se terminer.