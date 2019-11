OL : Nabil Fekir a fait le fou au mercato, il assume

Dans : OL.

Cet été, Nabil Fekir a surpris tout le monde en prenant la décision de quitter l’OL pour le Bétis Séville. Un choix extrêmement commenté et difficilement compréhensible aux yeux de certains.

D’autant qu’en parallèle, l’international français avait des propositions bien plus alléchantes sportivement comme celle de Naples. Mais dans une interview accordée à TF1, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais a expliqué son choix. Selon lui, le moment était le bon pour tenter ce défi un peu fou de s’imposer dans le meilleur championnat du monde, au sein d’une équipe de milieu de tableau. Le pari n’est pas encore totalement gagnant mais pour l’heure, Nabil Fekir s’épanoui en Espagne avec 3 buts et 1 passe décisive en 10 matchs de championnat.

« Je peux comprendre (que ça en étonne certains). Quand on parle d'un club comme l'OL qui chaque année joue la coupe d'Europe, ça peut être un peu incompréhensible de rejoindre un club de milieu de classement mais j'aime bien relever des défis même s'ils peuvent paraître un peu fou » a indiqué le Lyonnais, qui rêve par ailleurs de disputer l’Euro 2020 malgré son départ de la France. « Je ne suis pas le meilleur quand j'entre en jeu, mais on prend ce que le sélectionneur nous donne. L'Euro 2020 ? Bien sûr c'est un objectif, j'ai encore faim de victoire et de titres » a expliqué le champion du monde. Pour avoir une chance de participer à ce championnat d’Europe, il devra assurément réaliser un sans-faute au Bétis Séville…