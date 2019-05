OL : Nabil Fekil, premier départ du mercato validé par Aulas !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dans la foulée de la victoire arrachée par l'Olympique Lyonnais vendredi soir à Nîmes, Jean-Michel Aulas a évidemment été interrogé sur l'été de l'OL, lequel s'annonce particulièrement palpitant avec la venue du duo Sylvinho-Juninho aux commandes du club rhodanien. Si le président de Lyon a indiqué que Juninho arrivera lundi dans la capitale des Gaules, suivi quelque jours plus tard du nouvel entraîneur brésilien qu'il a choisi, Jean-Michel Aulas a également évoqué les prémices du mercato de l'OL. Il a notamment ouvert la porte à un premier départ et pas n'importe lequel.

En effet, un an après avoir failli signer à Liverpool, et même si sa saison a été compliquée, Nabil Fekir a hérité officiellement d'un bon de sortie lors de ce marché estival des transferts. « On va travailler sur les recrutements. On se bagarre pour essayer de perdre le moins de joueurs possible. J’ai dit qu’il n’y en aurait pas plus de deux. Nabil est en dehors, car il a déjà un bon de sortie. On va se renforcer c’est certain. On va en discuter très posément avec Juninho et Sylvinho. Il faut repartir tous ensemble », a confié, sur OLTV, Jean-Michel Aulas, qui a confirmé Florian Maurice dans ses fonctions, ce qui va évidemment permettre au mercato de se dérouler sans trop de soubresauts.