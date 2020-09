OL : Nabil Djellit détruit les espoirs de Lyon

Dans : OL.

Avec 5 points pris en 4 matchs, l'Olympique Lyonnais n'est pas dans le coup en ce début de saison. Pour Nabil Djellit, l'OL et Rudi Garcia ne seront pas sur le podium de L1.

L’an dernier, l’Olympique Lyonnais avait réussi un début de saison fracassant avant de rapidement caler, ce qui avait coûté son poste à Sylvinho. Mais cette saison, l’OL version Rudi Garcia est à la traîne et le nul concédé vendredi contre Nîmes au Groupama Stadium confirme que Lyon a encore du travail avant de retrouver son lustre d’antan. Bien évidemment, il serait trop facile de tout mettre sur le dos de l’entraîneur, puisque l’OL enchaîne également les ventes lors de ce mercato, mais pour espérer finir à une place qualificative pour la Ligue des champions le club de Jean-Michel Aulas va devoir cravacher dur. De son côté, Nabil Djellit est lui persuadé que l’Olympique Lyonnais ne réussira pas à obtenir ce ticket pour la Ligue 1 dont on connaît l’importance sur le plan financier.

Et le journaliste de France-Football de donner des explications sur cet échec qu’il annonce. « Dès qu'il faut faire le jeu, on voit rapidement les limites de Rudi Garcia. Lyon va galérer pour finir sur le podium. Aucune conclusion hâtive... Trop d'incertitudes : départs, niveau de jeu et concurrence plus féroce (Lille, OM, Rennes, Monaco...). On en reparle. Dijon Bordeaux Montpellier Nîmes : 5 points pris... », a fait remarquer, via Twitter, un Nabil Djellit très pessimiste pour l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant, les faits lui donnent raison, mais pour apporter un petit bémol à cette analyse, il reste quand même 34 journées de Ligue 1 à disputer et tout est encore possible pour l'OL comme pour les autres clubs.