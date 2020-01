OL : Moche mais efficace, Denis Balbir refait le mercato de Lyon

Dans : OL.

Sur tous les fronts au mois de janvier, l’Olympique Lyonnais s’apprête à boucler son mercato hivernal avec un total de 4 recrues.

Karl Toko-Ekambi, Tino Kadewere et Bruno Guimaraes ont déjà signé en faveur de l’OL et dans les prochaine heures, c’est Camilo qui doit suivre. Un mercato rondement mené par Juninho et par Florian Maurice, qui ne fait toutefois pas rêver tout le monde. Dans sa chronique publiée sur le site de But, Denis Balbir a par exemple indiqué que ce mercato n’était pas forcément très emballant. Il convient en revanche qu’il pourrait suffire à redresser une situation bien mal embarquée à l’OL avant la trêve hivernale.

« Même si, sur le papier, le Mercato de l’OL ne fait pas rêver, il y a quand même de bonnes choses. J’ai lu et entendu que le choix de Karl Toko-Ekambi était surprenant… En attendant, le Camerounais marque un but pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Même si ce n’est pas Maradona, ça reste un bon joueur, qui débarque d’un club loin de compter parmi les plus pourris d’Espagne (Villarreal). Je pense vraiment qu’il fera du bien à Lyon. Pour Tino Kadewere (Le Havre), je l’ai dit la semaine passée, je suis plus mesuré. Pour moi, c’est un vrai pari sur l’avenir. Un pari que l’OL a décidé de faire pour l’été 2020. Pourquoi pas ? Si ça se trouve, il va flamber. Lyon devrait aussi finaliser la venue de Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense), un milieu brésilien que le grand public ne connait pas. Juninho semble bien le connaître et l’apprécier. C’est aussi un gros pari. Un pari qui peut être gagnant puisque l’Atletico Madrid misait aussi beaucoup sur son potentiel. Les deux clubs étaient prêts à mettre entre 20 et 25 M€. Cela peut paraître étonnant quand on sait que les Colchoneros n’étaient pas prêts à payer plus de 10-15 M€ pour un joueur comme Cavani. Le potentiel du capitaine de la sélection olympique brésilienne a visiblement séduit beaucoup de monde » a indiqué Denis Balbir, qui attend de voir les différents joueurs recrutés à l’œuvre avant de s’exciter plus que ça devant le mercato de l’OL.