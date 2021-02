OL : Milik va chauffer Lyon, c'est dit !

Dans : OL, OM.

Selon Grégory Sertic, Arkadiusz Milik devrait être titulaire dimanche soir lors du match contre l'Olympique Lyonnais.

Arrivé à Marseille dans le cadre d'un prêt avec option d'achat avec le Napoli, Arkadiusz Milik a vite été freiné dans son intégration. Malgré un premier but lors de sa première titularisation face à Lens, l'attaquant est depuis éloigné des terrains à cause d'une blessure à la cuisse. En vue de l'Olympico dimanche soir, les supporters marseillais espèrent de tout coeur que leur joueur sera rétabli. Ça tombe bien, la tendance est à l'optimisme. Présent sur le plateau du Late Football Club, Grégory Sertic s'est montré très encourageant quant à la présence du Polonais pour le choc face à l'OL.

« Je vous confirme que Milik sera bien là dimanche. Il ne s’est pas juste entraîné, il est bien. Je pense qu’il sera sur le terrain, et même titulaire, j’en suis presque sûr avec les retours que j’ai eus. Marseille a besoin d’un attaquant comme Milik. C’est vrai qu’ils sont en manque d’attaquants. On n’a pas encore vu Germain avec Benedetto ensemble sur un début de match. Milik et Germain titularisés à Lens (2-2), j’ai trouvé ça très intéressant. Germain a besoin d’un joueur comme Milik devant et les deux sont complémentaires, c’est ce qui manque un peu. Maintenant, il y a des petits jeunes qui poussent derrière donc je pense que Milik va se retrouver seul en pointe contre Lyon » a déclaré l'ancien marseillais. Actuellement 7e de Ligue 1, les Marseillais auront bien besoin de leur buteur face à l'OL, prétendant au titre.