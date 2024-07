OL ‍: Mikautadze trahit Monaco et fonce vers Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Georges Mikautadze n'est toujours pas parti du FC Metz malgré de nombreuses offres le concernant. Si on pensait son arrivée à Monaco bouclée, ce n'est apparemment plus le cas, car Lyon attend désormais le buteur géorgien.

L'AS Monaco évoluera en Ligue des champions la saison prochaine et veut se donner toutes les chances d'aller le plus loin possible. Il s'agira aussi de tout donner en Coupe de France et en Ligue 1. Pour cela, l'effectif devra être encore étoffé. Pas mal de joueurs plaisent au club de la Principauté, surtout en attaque afin de remplacer un Wissam Ben Yedder parti en fin de contrat. Le profil de Georges Mikautadze a rapidement tapé dans l'oeil de la direction monégasque, qui semblait avoir fini par convaincre le joueur et le FC Metz. Cependant, ce lundi soir, L'Equipe annonce un brutal revirement concernant celui qui a brillé avec la Géorgie lors de l'Euro 2024. En effet, l'avenir de Mikautadze serait dorénavant du côté de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant ayant même refusé de rejoindre le club de la Principauté.

Mikautadze, Monaco doublé par l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georges Mikautadze🇬🇪 (@georgesmkd)

Selon Hugo Guillemet, qui a ses entrées à l'Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze aurait déjà négocié un accord avec le club de John Textor qui porterait sur cinq saisons avec un salaire supérieur à ce qu'il touchait du côté de l'Ajax. Du côté de l'OL, on veut négocier à la baisse le prix qu'avait accepté de payer l'AS Monaco au FC Metz, à savoir 20 millions d'euros plus des bonus qui pouvaient atteindre 5 millions d'euros. Le club de John Textor se sent en position de force dans la mesure où le buteur né à Lyon a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas rejoindre Monaco, mais l'Olympique Lyonnais, poussant forcément les dirigeants messins à infléchir leur position dans ce dossier. Dans un premier temps, la décision d'Alexandre Lacazette de rester à l'OL semblait avoir mis un terme à la rumeur Mikautadze du côté du Groupama Stadium, mais visiblement, c'était un leurre.