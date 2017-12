OL : Grenier a pris une décision radicale en vue du mercato

Dans : OL, Mercato.

Joueur de toujours de l’Olympique Lyonnais, Clément Grenier a néanmoins connu un passage éclair à la Roma sous forme de prêt la saison passée. Avec seulement six matchs de disputés, le club italien n’a pas été convaincu de le conserver sur la durée, et le natif d’Annonay est revenu à Lyon, où il a entamé sa dernière année de contrat. Malgré quelques touches, son départ pendant l’été n’a jamais été sérieusement envisagé. Interrogé sur les nombreux transferts, Jean-Michel Aulas avait même confié que son retour d’Italie faisait de lui l’une des recrues du mercato, avant de se raviser et de faire venir deux milieux de terrain dans les derniers jours du marché des transferts. Un signe clair que Clément Grenier n’a pas sa place à l’OL actuellement, et qui semble – enfin diront certains – avoir été compris.

Même s’il a longtemps été question d’aller au bout de son contrat, le milieu de terrain a pris la décision de partir cet hiver selon Le Progrès. Il faut dire qu’à bientôt 27 ans, le numéro 7 de l’OL n’a joué qu’une dizaine de matchs depuis deux ans, et cette faible activité est bien évidemment nuisible à sa carrière. Nul doute que, dans ces conditions, le club rhodanien ne demandera pas grand-chose aux clubs intéressés pour le laisser partir, surtout que cela libérera l’effectif d’un joueur qui possède encore l’un des plus gros salaires du club.