OL ‍: Mikautadze sauvé par un de ses coéquipiers

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Georges Mikautadze n'a pas marqué le moindre but depuis qu'il a signé à l'Olympique Lyonnais. Mais l'attaquant géorgien peut compter sur un coéquipier pour sortir du marasme.

Les supporters monégasques se réjouissent des performances actuelles de Georges Mikautadze sous le maillot lyonnais, car ils n'ont pas oublié le drôle de tour fait par le buteur géorgien qui avait donné son accord à l'ASM avant de signer à l'OL. En préférant rejoindre le club de sa ville natale, l'ancien messin a fait un choix de coeur, mais qui avait aussi des dangers, à savoir retrouver beaucoup de gens qui le connaissaient. Et on le sait, cela peut parfois perturber la vie quotidienne d'un joueur, cela a été le cas pour Georges Mikautadze. Soutenu par Pierre Sage, ce dernier n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, et forcément cela commence à devenir un peu inquiétant, d'autant qu'Alexandre Lacazette ne peut plus tout faire tout seul. Mais, Hugo Guillemet affirme que depuis peu, Mikautadze a été pris en main par Saïd Benrahma, lequel veut aider son coéquipier à retrouver ses esprits et se focaliser uniquement sur le football.

Mikautadze a pris des mauvaises habitudes

Le journaliste de L'Equipe, toujours très bien informé concernant l'Olympique Lyonnais, confirme que lorsqu'il a signé à l'OL, Georges Mikautadze a mis du temps avant de comprendre qu'il fallait faire preuve d'un peu plus de professionnalisme au quotidien s'il voulait être au niveau attendu. Quitte à tourner le dos à certaines de ses fréquentations locales. Pour cela, il s'appuie désormais sur son coéquipier algérien, qui pousse lui le curseur du professionnalisme au plus haut niveau. « Son entourage proche « lyonnais » ne le tire pas vraiment vers le haut, mais le joueur s'en affranchit et s'est beaucoup rapproché de Saïd Benrahma dans le groupe (...) Cette complémentarité entre le Géorgien et l'Algérien s'est d'abord fait sentir dans des activités hors club assez éloignées du football, ce qui a pu inquiéter lorsque les deux joueurs ne jouaient plus. Mais dimanche dernier, au Havre, Benrahma a marqué sur une passe décisive de son ami », fait remarquer Hugo Guillemet.

Sur le papier, tout cela est bien beau, mais du côté des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, on espère surtout que cela va se concrétiser par des buts pour Georges Mikautadze, acheté pour 18,5 millions d'euros. Un investissement loin d'être rentabilisé, même si l'OL sait que le buteur international géorgien n'a que 23 ans et que sa signature est un pari sur l'avenir lorsqu'il faudra succéder à Alexandre Lacazette. Le 69 de l'Olympique Lyonnais a encore un peu de crédit, à lui de bien l'utiliser.