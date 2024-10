OL ‍: Mikautadze vendu cet hiver, Sage rend son verdict

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le début de saison de Georges Mikautadze à l’Olympique Lyonnais est loin d’être idéal et sa situation est surveillée de près par plusieurs clubs de Ligue 1 prêts à dégainer une offre au mercato hivernal.

L’été dernier, l’OL a grillé la politesse à l’AS Monaco dans le dossier Georges Mikautadze. Alors que l’international géorgien était à deux doigts de s’engager en Principauté, Lyon a finalement soumis une offre de dernière minute et a raflé la mise avec un transfert estimé à 18,5 millions d’euros hors bonus. Sur le papier, ce coup de l’état-major lyonnais était magistral, d’autant plus que Mikautadze sortait d’une demi-saison éclatante à Metz et d’un superbe Euro avec la Géorgie. Le début de saison du natif de Lyon n’est cependant pas à la hauteur des attentes. Utilisé à huit reprises depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, le plus souvent en tant que remplaçant, Georges Mikautadze n’a toujours pas trouvé le chemin des filets.

OL : Mikautadze, ce problème extra-sportif est confirmé https://t.co/xnCZqbqJY7 — Foot01.com (@Foot01_com) October 13, 2024

Pire, Pierre Sage semble avoir trouvé son équipe-type sans le Géorgien puisqu’une attaque à trois composée de Fofana, Lacazette et Cherki s’est imposée depuis quinze jours. Un coup dur pour le joueur, dont la situation est surveillée par de nombreux clubs dans l’optique du mercato hivernal. Selon le compte Ferveur Lyonnaise, le Stade Rennais fait notamment partie des équipes intéressées par Georges Mikautadze en cas de départ d’Amine Gouiri et d’Arnaud Kalimuendo, deux joueurs très sollicités pour qui un transfert au mois de janvier n’est pas totalement à exclure.

Pierre Sage ne veut pas vendre Mikautadze

Six mois après avoir dépensé 20 millions d’euros pour le recruter, l’OL n’a cependant pas dans l’idée de vendre Georges Mikautadze. Ce ne serait en tout cas pas le choix de Pierre Sage puisque selon le compte insider, l’entraîneur français est contre le départ de son attaquant, auquel il fait toujours confiance. Même si son statut de remplaçant ne devrait pas évoluer d’ici la trêve si Lacazette est épargné par les blessures, Mikautadze représente l’avenir de l’Olympique Lyonnais à ce poste d’avant-centre. Par conséquent, il n’est pas question pour Pierre Sage de le voir partir dès le mois de janvier, six mois seulement après son arrivée et cela même si son adaptation est plus compliquée que prévu. De son côté, Mikautadze devra être digne de cette confiance, lui dont le professionnalisme est régulièrement remis en cause ces dernières semaines dans la capitale des Gaules.