OL ‍: Mikautadze ou Lacazette, Textor n'a plus le choix

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL possède deux très bons attaquants avec Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Le choix de Pierre Sage n'est pas facile d'autant que le Géorgien talonne son aîné au classement des buteurs. Walid Acherchour tranche en faveur de Mikautadze.

Si certains clubs sont orphelins d'un bon avant-centre, l'OL est tranquille dans ce domaine. Les Gones avaient déjà Alexandre Lacazette (19 buts la saison dernière) et ils sont allés chercher Georges Mikautadze (13 buts la saison passée) à Metz. Performant à l'Euro 2024, le Géorgien doit être le remplaçant du capitaine lyonnais avant de devenir son successeur dans le onze lors des prochaines saisons. Cependant, le passage de témoin entre les deux hommes pourrait survenir plus tôt que prévu. Sans doute fatigué par les JO 2024, Lacazette n'a pas été à la fête en ce début de saison. Il n'a inscrit que 5 buts en Ligue 1, passant au travers de nombreux matchs pendant la phase aller.

Mikautadze titulaire à l'OL dès janvier ?

Pendant ce temps-là, Georges Mikautadze (4 buts en L1) monte en puissance comme en témoigne son match contre le PSG dimanche. Buteur d'un subtil piqué sur Donnarumma, l'attaquant géorgien a été une vraie menace pour les Parisiens. Quand il a quitté le terrain avec Cherki, l'OL a rapidement décliné sur le plan offensif. Pour Walid Acherchour, le constat est facile à établir : Georges Mikautadze est le nouveau numéro 1 de l'attaque rhodanienne. Le consultant de DAZN et RMC plaide pour sa titularisation à la reprise, seul moyen pour les Lyonnais de jouer le podium.

🗣️ L'avis de @walidacherchour sur Mikautadze à Lyon : "J'ai cette impression que, sans faire injure à Lacazette, si Lyon veut passer un cap cette saison, c'est avec Mikautadze titulaire." #RMCLive pic.twitter.com/zBk5U0MfrV — After Foot RMC (@AfterRMC) December 17, 2024

« Sa performance au Parc des Princes m’a sauté aux yeux. Je l’ai trouvé très bon, très fort, même en première période quand l’OL a été en difficulté. Il met un but extraordinaire et comme Cherki je n’ai pas compris sa sortie. Il a le momentum et j’ai l’impression que pour 2025 c’est l’heure pour lui. Sans faire injure à Lacazette, j’ai l’impression que si l’OL veut passer un cap c’est avec Mikautadze titulaire. Sa palette technique, sa manière de demander le ballon en transition, sa complémentarité avec Cherki. Ils se trouvent les yeux fermés. L’intégration progressive de Mikautadze sur les 6 premiers mois va lui permettre d’exploser en 2025 », a t-il développé dans l'After Foot. Une analyse sportive cohérente qui exclut le côté humain. Capitaine, Lacazette reste l'un des leaders du vestiaire et sa possible mise au ban ne sera pas sans conséquence pour des tauliers comme son ami Corentin Tolisso.